Минцифры порекомендовало россиянам обновить приложение "Госуслуги"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пользователям приложений "Госуслуги" и "Госуслуги Авто" на смартфонах Android необходимо обновить их до 27 декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры РФ.

"Старые версии мобильных приложений на ОС Android не будут запускаться с 27 декабря", – говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, обновление, разработанное для приложения, позволит сохранить безопасную передачу данных через него.

В Минцифры также напомнили о возможности автоматического обновления приложений. Так, россиянам не придется выполнять действие после каждого выхода обновления, а на смартфоне будет поддерживаться актуальная версия приложения.

Ранее в приложении "Госуслуги Авто" появилась возможность предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля сотруднику ГИБДД в виде QR-кода. При этом инспектор имеет право запросить оригиналы документов.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!