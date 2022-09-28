Приложение "Моя Москва" скачали более четырех миллионов человек

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Фото: depositphotos/DragonImages
Мобильное приложение "Моя Москва" скачали более четырех миллионов пользователей с момента запуска. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Данное программное обеспечение предоставляет москвичам широкий набор цифровых услуг – от записи к врачу до оплаты счетов за коммунальные услуги.
"За восемь месяцев 2022 года жители воспользовались сервисами приложения более 12 миллионов раз – это уже почти столько же, сколько за весь прошлый год. <...> Только в сентябре этого года "Мою Москву" скачали более 220 тысяч раз", – заявил глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.
Чаще всего горожане пользуются приложением для передачи счетчиков воды – в 2022 году поступило более 3 миллионов обращений. Кроме того, 2,7 миллиона пользователей запрашивали просмотр домашних заданий детей в школе. На третьем месте по популярности оказалась услуга записи к врачу (более миллиона обращений).
Приложение "Моя Москва", дублирующее содержание портала mos.ru, было запущено в начале 2019 года. В настоящий момент оно доступно в цифровых магазинах App Store, AppGallery, RuStore и Google Play.
Ранее стало известно, что пользователи соцсети "ВКонтакте" смогут записываться на прием к врачу через мини-приложение "Здоровье", которое будет запущено в ближайшее время. Соответствующее решение озвучил гендиректор VK Владимир Кириенко.
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