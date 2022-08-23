В России могут отключить все смартфоны

Все смартфоны в России могут отключить, то есть они станут просто бесполезными трубками. IT-специалисты не исключают такого развития событий в условиях кибервойны. Причем работать в этом случае перестанут и iPhone, и гаджеты на Andriod.

Затронут ли возможные санкции мобильную связь? Не пора ли переходить на кнопочные аппараты? И можно ли обновлять смартфоны? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.