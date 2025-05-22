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22 мая, 07:30

Технологии

Российским студентам могут запретить пользоваться ИИ для написания контрольных и курсовых

Российским студентам могут запретить пользоваться ИИ для написания контрольных и курсовых

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Студентам хотят запретить использовать искусственный интеллект при написании контрольных и курсовых работ. С такой инициативой выступил Совет по развитию гражданского общества и правам человека.

Там считают, что нейросети допустимы лишь для поиска информации, а если доверять им подготовку домашних заданий, то искусственный интеллект может искалечить человеческий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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