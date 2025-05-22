Российским студентам могут запретить пользоваться ИИ для написания контрольных и курсовых

Студентам хотят запретить использовать искусственный интеллект при написании контрольных и курсовых работ. С такой инициативой выступил Совет по развитию гражданского общества и правам человека.

Там считают, что нейросети допустимы лишь для поиска информации, а если доверять им подготовку домашних заданий, то искусственный интеллект может искалечить человеческий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.