Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Новости

Новости

21 августа, 06:45

Технологии

Новый способ защитить аккаунт на "Госуслугах" появился в мессенджере MAX

Новый способ защитить аккаунт на "Госуслугах" появился в мессенджере MAX

В мессенджере MAX появился новый способ защитить свой аккаунт на "Госуслугах" при помощи одноразового кода. Пока функция работает в тестовом режиме.

Новый способ удобен тем, что не требует установки дополнительного приложения для создания одноразовых паролей, а также позволяет получить код тем, кто не может принимать СМС.

Получение кода через МАХ не является обязательным. Пользователь сам решает, какой способ ему использовать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

технологиибезопасность

