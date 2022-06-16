Прототип экзоскелета для человека показали в Японии

Японцы придумали свой костюм железного человека. Прототип представила инновационная лаборатория "Скелетоника".

На кадрах видно, как человек находится в экзоскелете, а механизм выполняет все движения, которые совершает оператор. На первый взгляд все работает идеально. Осталось выбрать область применения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

