Информационное агентство ТАСС перезапустило сайт. Он не только работает на новой платформе, но и изменился внешне. Посетители сайта могут воспользоваться видеоканалом, в котором 24 часа в сутки есть ролики агентства о ключевых событиях в стране и мире.

О функциональности и новых возможностях и форматах сайта ТАСС – в эфире телеканала Москва 24.

