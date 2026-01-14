Жители Москвы более 1 млн раз оплатили услуги связи через сервис "Мои платежи"

В 2025 году жители столицы более миллиона раз использовали сервис "Мои платежи" для оплаты услуг связи. Оплата производилась через портал mos.ru и мобильные приложения "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы".

Сервис экономит время благодаря автоматическому поиску счетов, использованию шаблонов и настройке уведомлений. Он обнаруживает все неоплаченные счета при наличии у пользователя учетной записи на mos.ru.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.