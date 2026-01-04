04 января, 18:15Происшествия
Полиция разыскивает автора фейкового видео с нападением тигра в Приморье
В Приморье полиция ищет автора ролика, на котором амурский тигр якобы нападает на человека, убирающего снег. Видео быстро распространилось в соцсетях и вызвало настоящую панику среди местных жителей, многие из которых стали бояться выходить на улицу.
Как выяснилось в ходе проверки, никакого нападения хищника не было. Кадр был полностью сгенерирован с помощью нейросети.
