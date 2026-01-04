Массовое ДТП произошло в районе поселка Красный Колос в Ростовской области. Из-за серьезной аварии для проезда недоступен участок федеральной трассы М-4 "Дон". Сотрудники ГИБДД и дорожные службы устраняют последствия ДТП.

По словам очевидцев, фура протаранила сразу несколько автомобилей. Также водитель большегруза насмерть сбил нескольких рабочих. Предварительно, погибли четыре человека.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.