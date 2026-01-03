Новости регионов: 14 человек пострадали в ДТП в Тульской области

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Тульской области. По данным региональной прокуратуры, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Как указали в Минздраве, 14 человек обратились за медпомощью. Всего в салоне находились 29 пассажиров и 2 водителя.

В Югре подросток получил тяжелую травму лица после выстрела фейерверка. Мальчик поджег пиротехническое изделие во дворе дома, но не успел отойти на безопасное расстояние. В результате его доставили в больницу с ожогами, правоохранители начали проверку по факту случившегося.

