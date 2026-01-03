Форма поиска по сайту

03 января, 23:15

Происшествия

Новости регионов: 14 человек пострадали в ДТП в Тульской области

Собянин: отражена атака еще двух БПЛА, летевших на Москву

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 января

Новости мира: землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Мексике

Новости мира: вулкан Этна продолжает извергаться на Сицилии

Десятки тысяч человек на Кубани остались без электричества из-за снегопада

Новости мира: землетрясение магнитудой 6,5 произошло на юго-западе Мексики

Спасатели возобновят восхождения на Пик Победы для поисков альпинистки Наговициной

Тяжелораненого в Хорлах ребенка эвакуируют в Москву

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Тульской области. По данным региональной прокуратуры, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Как указали в Минздраве, 14 человек обратились за медпомощью. Всего в салоне находились 29 пассажиров и 2 водителя.

В Югре подросток получил тяжелую травму лица после выстрела фейерверка. Мальчик поджег пиротехническое изделие во дворе дома, но не успел отойти на безопасное расстояние. В результате его доставили в больницу с ожогами, правоохранители начали проверку по факту случившегося.

происшествия

