В Москве запустят новую систему льгот, привязанную к карте "Мир" и порталу "Госуслуги". Теперь все социальные выплаты и скидки будут начисляться автоматически – достаточно связать карту с личным кабинетом в разделе "Мои льготы". Такую возможность готовят в рамках проекта "Моя карта Мир".

Льготы появятся в виде скидок, кэшбэка и обнуления стоимости товаров и услуг. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.