Домовые чаты в России попросили перенести в MAX до конца года

Домовые чаты в России должны перейти в мессенджер MAX до конца этого года, сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин. Такую задачу, по его словам, поставили президент и правительство.

Необходимо перенести информацию, которая раньше хранились в других программах, а также закрепить статус официального домового чата. Новая мера коснется почти миллиона многоквартирных домов в России.

