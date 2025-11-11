Форма поиска по сайту

11 ноября, 07:00

В Китае провели испытания четвероногого пожарного робота

В китайской провинции Сычуань провели испытания четвероногого пожарного робота. Он способен работать в условиях высоких температур и токсичных газов.

Также робот может поднимать шланги и работать через тепловизоры и дистанционное управление. Все это выводит процесс тушения огня на новый уровень и помогает специалистам, делая операции по спасению еще более безопасными и эффективными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

