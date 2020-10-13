Россияне начали продавать места в очереди за новыми iPhone 12. Цена – до 75 тысяч рублей.

За эти деньги люди обещают встать у магазинов за несколько дней до начала продаж.

Линейку новой модели iPhone представили на сегодняшней презентации корпорации Apple. Cтартовая цена iPhone 12 составит 799 долларов. Минимальная цена новинок от Apple в России составит 69 990 рублей.

Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.