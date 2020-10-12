Власти Москвы объяснили ошибку при отправке данных об удаленке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Ошибка при отправке данных о сотрудниках на удаленке возникла из-за высокой нагрузки на сервер, заявили Агентству "Москва" представители департамента информационных технологий.
"Сервис "Предоставление информации об установлении численности работников" был запущен 9 октября, за несколько дней до окончания срока подачи сведений о работниках, переведенных на удаленный режим. Несмотря на это, подавляющее большинство работодателей приступили к загрузке документа 12 октября. В связи с этим возникла высокая нагрузка на сервис, из-за чего у некоторых пользователей наблюдаются временные сложности с подачей сведений", – сообщили в пресс-службе.
В ДИТ добавили, что во время проверки исполнения требований указа мэра эта ситуация будет учтена.
Ранее работодателей в столице обязали с 5 октября перевести на удаленную работу 30% своих сотрудников. Согласно указу Сергея Собянина, на удаленку в обязательном порядке должны уйти все работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями.
За последние сутки в Москве выявили 4 395 новых случаев заражения коронавирусом.
Москвичам рассказали, зачем нужны сведения о работниках на удаленке
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