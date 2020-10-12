В Москве начнут проверять компании из-за работников на удаленке

Треть офисных сотрудников московских компаний должны были перейти на удаленку. С понедельника, 12 октября, москвичей, которые начали работать дистанционно, будут контролировать.

Так, работодателям необходимо предоставлять правительству Москвы всю информацию о данных сотрудниках: их номера телефонов, машин, проездных документов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.