Правительство выделило допсредства на выплаты соцработникам

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В Правительстве России выделили дополнительные средства на стимулирующие выплаты социальным работникам, оказывающим услуги больным с COVID-19. Об этом сообщается на сайте правительства.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", – говорится в сообщении.

Уточняется, что средства выделяются из резервного фонда Минтруду РФ на предоставление межбюд­жетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов России.

Ранее сообщалось, что правительство РФ дополнительно выделит регионам около трех миллиардов рублей на стимулирующие выплаты работникам стационарных организаций соцобслуживания, где действует посменный режим работы.

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, кабмин продолжает оказывать поддержку работникам стационарных организаций социального обслуживания. Речь идет о соцработниках, медиках и других сотрудниках.

Также сообщалось, что в Правительстве приняли проект о дополнительных выплатах на детей от трех до семи лет.