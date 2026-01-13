В Роскомнадзоре заявили, что Roblox не разблокируют в РФ в ближайшее время

Roblox не разблокируют в России в ближайшее время. Оснований для этого на данный момент нет. Такое заявление сделали в Роскомнадзоре.

Игровая платформа не доступна в России с 3 декабря из-за материалов с пропагандой экстремизма и терроризма. После этого Roblox заявлял о готовности соблюдать российское законодательство. В Роскомнадзоре отмечали, что тоже готовы взаимодействовать с платформой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.