13 января, 07:00Технологии
В Роскомнадзоре заявили, что Roblox не разблокируют в РФ в ближайшее время
Roblox не разблокируют в России в ближайшее время. Оснований для этого на данный момент нет. Такое заявление сделали в Роскомнадзоре.
Игровая платформа не доступна в России с 3 декабря из-за материалов с пропагандой экстремизма и терроризма. После этого Roblox заявлял о готовности соблюдать российское законодательство. В Роскомнадзоре отмечали, что тоже готовы взаимодействовать с платформой.
