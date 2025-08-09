09 августа, 12:15Технологии
Нейросеть Алиса сгенерировала образ для прогулки под дождем
Ведущие телеканала Москва 24 решили узнать, какой образ должен быть у москвички, решившей прогуляться под дождем.
По мнению искусственного интеллекта (ИИ), в такую погоду лучше всего подойдет классический образ с плащом, который можно дополнить резиновыми сапогами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
