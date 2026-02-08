Форма поиска по сайту

08 февраля, 18:40

События

Фестиваль робототехники прошел на ВДНХ

Фестиваль робототехники прошел на ВДНХ

Собянин рассказал Путину об основных направлениях развития Москвы

Собянин: открылся прием заявок на конкурс "Новатор Москвы"

Собянин: Москва по поручению президента развивает ИИ-сервисы в сфере медицины

В эфире радиостанции "Судного дня" прозвучало слово "баламутный"

Россияне смогут заселяться в гостиницы по QR-коду вместо паспорта

Эксперт по кибербезопасности рассказал, как защитить устройство от вирусов

В Госдуме заявили о необходимости введения возрастных ограничений для соцсетей

Домовые чаты в мессенджере МАХ станут обязательными с 1 сентября

В Китае придумали новое приложение для иностранных туристов

Живая сталь: 7 и 8 февраля на ВДНХ прошел фестиваль робототехники. Познавательно-развлекательные мероприятия для всей семьи приурочили к Всемирному дню робототехники.

Гостей фестиваля встречали различные мобильные роботы: андроиды-официанты со встроенным искусственным интеллектом, роботы-актеры, уборщики, умные робособаки и другие разработки.

Второй тематический блок фестиваля – лекции экспертов из ведущих технологических университетов и компаний. Они рассказали о развитии робототехники, инженерного образования и перспективах отрасли.

А в секции мастер-классов для всех желающих проходили занятия по основам киберспорта, 3D-моделированию, схемотехнике и радиоуправлению.

Как развивается робототехника в мире? Какие передовые решения в этой сфере есть в России? Где и как их применяют сегодня? Ответы на эти и другие вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

технологиигородфестиваливидеоМосква онлайнПолина Ермолаева

