Фестиваль робототехники прошел на ВДНХ

Живая сталь: 7 и 8 февраля на ВДНХ прошел фестиваль робототехники. Познавательно-развлекательные мероприятия для всей семьи приурочили к Всемирному дню робототехники.

Гостей фестиваля встречали различные мобильные роботы: андроиды-официанты со встроенным искусственным интеллектом, роботы-актеры, уборщики, умные робособаки и другие разработки.

Второй тематический блок фестиваля – лекции экспертов из ведущих технологических университетов и компаний. Они рассказали о развитии робототехники, инженерного образования и перспективах отрасли.

А в секции мастер-классов для всех желающих проходили занятия по основам киберспорта, 3D-моделированию, схемотехнике и радиоуправлению.

Как развивается робототехника в мире? Какие передовые решения в этой сфере есть в России? Где и как их применяют сегодня? Ответы на эти и другие вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.