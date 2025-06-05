Минцифры может запретить россиянам принимать звонки с иностранных сим-карт. Такая мера входит во второй пакет поправок по борьбе с телефонным мошенничеством. Авторы предлагают ввести запрет по умолчанию. Подписывать и отзывать согласие можно будет через "Госуслуги".

Представители телекоммуникационной отрасли инициативу не оценили и утверждают, что она нуждается в доработке. При этом, по данным Сбербанка, ущерб от телефонного мошенничества в 2024 году приблизился к 300 миллиардам рублей.

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