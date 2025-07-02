Россиян предупредили о санкциях за нарушение новых правил хранения личных данных

Эксперты предупреждают россиян о нарушении закона при хранении телефонных номеров в базах зарубежных платформ. Согласно поправкам, которые вступили в силу с 1 июля, операторы персональных данных, в том числе физлица, должны хранить личную информацию пользователей в базах данных, размещенных только на территории России.

По словам экспертов, оказаться преступником из-за этого потенциально может любой владелец смартфона, так как Google или Apple не размещают свои сервера в России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.