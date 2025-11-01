График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

01 ноября, 08:00

Технологии

Искусственный интеллект обнаружил самое длинное слово в русском языке

Искусственный интеллект обнаружил самое длинное слово в русском языке. На этот статус претендует прилагательное, состоящее из 55 букв – "тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые".

Как отметили в Институте Пушкина, прилагательное встречается в названии патента на изобретение, зарегистрированного в 2006 году. Ранее самым длинным в русском языке считалось слово из 35 букв.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

