Искусственный интеллект обнаружил самое длинное слово в русском языке. На этот статус претендует прилагательное, состоящее из 55 букв – "тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые".

Как отметили в Институте Пушкина, прилагательное встречается в названии патента на изобретение, зарегистрированного в 2006 году. Ранее самым длинным в русском языке считалось слово из 35 букв.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.