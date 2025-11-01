01 ноября, 08:00Технологии
Искусственный интеллект обнаружил самое длинное слово в русском языке
Искусственный интеллект обнаружил самое длинное слово в русском языке. На этот статус претендует прилагательное, состоящее из 55 букв – "тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые".
Как отметили в Институте Пушкина, прилагательное встречается в названии патента на изобретение, зарегистрированного в 2006 году. Ранее самым длинным в русском языке считалось слово из 35 букв.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- В РФ утвердили два варианта произношения слов "миллион" и "миллиард"
- Министр просвещения Кравцов рассказал, как правильно произносить слово "граффити"