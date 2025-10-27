Новые поезда "Москва-2026" получат технологические улучшения

Составы "Москва-2026" станут развитием модели "Москва-2024". В новых вагонах изменят цвет интерьера, установят прозрачные мониторы в боковые стекла и уберут металлические стыки между сиденьями. Фары с новым дизайном будут автоматически приглушать свет при въезде на станции.

В течение 2 лет в столичное метро поставят более 700 новых вагонов. Это позволит полностью обновить подвижной состав на Замоскворецкой линии и обеспечить запуск Рублево-Архангельской линии. В настоящее время 79% поездов московского метро являются новыми, а к 2030 году этот показатель планируют увеличить до 90%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.