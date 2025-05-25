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25 мая, 18:30

Происшествия

В Подмосковье арестован попавший в ДТП на трассе М-12 водитель микроавтобуса

В Подмосковье арестован попавший в ДТП на трассе М-12 водитель микроавтобуса

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В Подмосковье арестовали до 23 июля водителя микроавтобуса, устроившего ДТП на трассе М-12 "Восток". По предварительным данным, микроавтобус Mercedes не заметил сломавшуюся Lada на пути, влетел в нее и перевернулся.

В результате погибли 9-летний мальчик и его мама, которые находились в салоне. Восемь человек из микроавтобуса, в том числе несовершеннолетние, получили травмы. Пострадавших госпитализировали в московские больницы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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