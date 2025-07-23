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23 июля, 19:15

Происшествия

Главред Baza Трифонов арестован по обвинению в даче взятки

Главред Baza Трифонов арестован по обвинению в даче взятки

"Московский патруль": предварительные слушания по делу об обмане Долиной прошли в Москве

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Автоблогер Гаджи Гаджиев получил 3 года колонии-поселения за ДТП с пострадавшими

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"Московский патруль": мужчина, убивший двух человек в доме на Щелковском шоссе, арестован

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"Московский патруль": блогера Subo объявили в розыск после возбуждения уголовного дела

Замоскворецкий суд арестовал главного редактора издания Baza Глеба Трифонова до 20 сентября. Его обвиняют в даче взятки должностному лицу. Своей вины Трифонов на суде не признал.

Ранее МВД опубликовало кадры задержания одного из полицейских, который, по версии следствия, передавал журналисту закрытую служебную информацию. Возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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