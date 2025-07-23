Главред Baza Трифонов арестован по обвинению в даче взятки

Замоскворецкий суд арестовал главного редактора издания Baza Глеба Трифонова до 20 сентября. Его обвиняют в даче взятки должностному лицу. Своей вины Трифонов на суде не признал.

Ранее МВД опубликовало кадры задержания одного из полицейских, который, по версии следствия, передавал журналисту закрытую служебную информацию. Возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.



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