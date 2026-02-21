График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

21 февраля, 16:30

Политика

Фамилия Владимира Жириновского оказалась в центре судебного разбирательства

Фамилия Владимира Жириновского оказалась в центре судебного разбирательства

Фамилия Владимира Жириновского оказалась в центре судебного разбирательства. Все дело в наследстве одного из самых известных российских политиков. Его дети не могут поделить имущество, а некоторые из них теперь даже не могут доказать родство.

Игорь Владимирович Лебедев – законный сын Владимира Жириновского. По данным СМИ, теперь он представляется Давидом Александровичем Гарсия. Он отошел от дел, покинул Россию и распродает имущество, доставшееся от отца. Так утверждает Олег Жириновский – внебрачный сын политика, который пока не смог через суд подтвердить свое родство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

