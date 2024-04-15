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15 апреля, 16:15

Экономика

СМИ: суд арестовал активы бизнесмена Алексея Хотина

СМИ: суд арестовал активы бизнесмена Алексея Хотина

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Суд арестовал торговую галерею "Модный сезон" и часть помещений экс-владельца банка "Югра" Алексея Хотина в отеле Four Seasons на Охотном Ряду. Об этом пишут СМИ.

Истцом в деле, по которому арестовывают имущество бизнесмена, выступил отдел особо важных исполнительных производств в Федеральной службе судебных приставов. В доход государства просят обратить движимое и недвижимое имущество Хотина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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