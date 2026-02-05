Суд вынесет приговор мужчине, напавшему на ребенка в аэропорту Шереметьево

Суд должен вынести приговор по делу о нападении на ребенка в аэропорту Шереметьево 5 февраля. Инцидент произошел летом прошлого года.

По версии следствия, Владимир Витиков, находясь под воздействием запрещенных веществ, схватил двухлетнего ребенка, поднял его и с силой бросил на пол. Малыш получил тяжелые травмы и долгое время находился в больнице в тяжелом состоянии.

