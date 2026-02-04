В Башкирии обвинили двух подростков в теракте на железной дороге

В Башкирии обвиняют двух 15-летних подростков в совершении теракта на железной дороге. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Несовершеннолетние подожгли железнодорожное оборудование, отвечавшее за безопасность движения, 27 января. За совершение теракта они должны были получить 15 тысяч рублей, действуя по заказу интернет-вербовщиков. Обвиняемых задержали, ведется расследование.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.