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02 августа, 17:15

Шоу-бизнес

Суд в Оренбурге снова отказал продюсеру Андрею Разину в правах на 23 песни "Ласкового мая"

Суд в Оренбурге снова отказал продюсеру Андрею Разину в правах на 23 песни "Ласкового мая"

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Суд в Оренбурге снова отказал продюсеру Андрею Разину в правах на 23 песни "Ласкового мая". Предыдущее разбирательство проходило в марте и тогда Разин получил отказ в удовлетворении иска о правах на песни группы, которые автор текстов Сергей Кузнецов прдал исполнителю Юрию Шатунову.

Гражданский иск о защите интеллектуальной собственности и защите авторских прав Разин подавал и к вдове Шатунова Светлане. Среди третьих лиц также была мама Кузнецова – Валентина.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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