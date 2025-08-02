Суд в Оренбурге снова отказал продюсеру Андрею Разину в правах на 23 песни "Ласкового мая". Предыдущее разбирательство проходило в марте и тогда Разин получил отказ в удовлетворении иска о правах на песни группы, которые автор текстов Сергей Кузнецов прдал исполнителю Юрию Шатунову.

Гражданский иск о защите интеллектуальной собственности и защите авторских прав Разин подавал и к вдове Шатунова Светлане. Среди третьих лиц также была мама Кузнецова – Валентина.

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