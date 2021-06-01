В Москве обвиняемый пропал с заседания суда перед вынесением ему приговора

Обвиняемый в убийстве покинул здание Басманного суда. Это был второй процесс по громкому делу.

Летом 2019 года Антон Бережной напал на двух молодых людей возле Курского вокзала. Ему якобы не понравилось их поведение в общественном месте. От полученных травм один из пострадавших умер. Однако в феврале 2020 года присяжные оправдали Бережного. Этот приговор в итоге отменили.

Во вторник, 1 июня, суд должен был вынести новое решение. Однако во время перерыва Бережной вышел из здания суда и не вернулся. Есть сообщения, что обвиняемый хочет покинуть Москву на поезде. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.