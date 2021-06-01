Защита экс-главы Хабаровского края Ишаева отозвала жалобу на обвинительный приговор

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Мосгорсуд прекратил апелляционное производство по жалобе защиты экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

"Московский городской суд прекратил апелляционное производство по уголовному делу в отношении Ишаева В. И. и Кондратова Г. А. в связи с тем, что адвокаты осужденного Ишаева отозвали апелляционные жалобы на обвинительный приговор Замоскворецкого суда от 17 февраля 2021 года. Решение нижестоящего суда вступило в законную силу", – говорится в сообщении.

Ранее бывший глава региона был признан виновным в растрате 7,5 миллиона рублей,

принадлежащих ПАО "НК "Роснефть". С 2014 по 2017 год Виктор Ишаев через свою фирму сдавал представительству "Роснефти" помещение площадью более 280 квадратных метров по завышенной цене.