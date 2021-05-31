Суд вынес приговор экс-спортсменам Исмаилову и Хамидову за перестрелку в "Москва-Сити"

Суд вынес приговор по громкому делу о перестрелке в комплексе "Москва-Сити" в 2017 году. Экс-спортсмены Магомед Исмаилов и Эльдар Хамидов получили по 16 и 15 лет лишения свободы соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе, само заседание было закрытым.

Оба осужденных будут отбывать наказание в колонии строго режима. Присяжные признали их виновными в хулиганстве, покушении на убийство и незаконном хранении и ношении оружия.

Суд назначил сроки меньше, чем просил прокурор. Адвокаты назвали приговор неправомерным, намерены обжаловать. Само следствие, по словам представителей прокуратуры, шло трудно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.