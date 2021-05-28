Российский консул посетил задержанную в Минске Сапегу

Фото: телеграм-канал "Желтые сливы"
Российский консул посетил задержанную в Минске россиянку Софью Сапегу. Еще один визит запланирован на следующую неделю, рассказал РИА Новости посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов.
"Наш консул был у нее, как вы знаете, просьбы, которые она высказала, были удовлетворены, они были бытового характера. <...> На следующей неделе консул будет опять ее навещать. Мы в контакте с родителями – и с отцом, и с новой семьей, с отчимом и матерью", – заявил дипломат.
По словам Лукьянова, жалоб на условия содержания от россиянки не поступало. Он отметил, что посольство оказывает Сапеге консульскую поддержку, однако дипмиссия не станет вмешиваться в компетенцию властей Белоруссии.
"Моя задача – обеспечить наши обязательства по консульской поддержке гражданке России, которая попала в такой контекст. Естественно, мы не вмешиваемся в компетенцию белорусских властей, мы осуществляем консульскую поддержку", – сказал Лукьянов.
Также посол сообщил, что в связи с особенностями следственного изолятора, в котором содержится Сапега, существуют некоторые проблемы с доступом к ней адвоката.
"Там всего два помещения, где проводятся подобного рода встречи, и, извините уже за банальность, там очередь. Но я понимаю так, что власти Белоруссии сделают все необходимое. Это обычная практика. Консульские конвенции работают 24 часа в сутки", – объяснил Лукьянов.
23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.
Позже стало известно, что на борту находились основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега, которая после задержания назвала себя редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", в котором публиковались личные данные сотрудников органов внутренних дел республики.
По некоторым данным, девушке может грозить до 12 лет лишения свободы по статье о разжигании национальной розни и социальной вражды, совершенной группой лиц.
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