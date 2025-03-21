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21 марта, 07:30

Спорт

Александр Овечкин забил 888-й гол в Национальной хоккейной лиге

Александр Овечкин забил 888-й гол в Национальной хоккейной лиге

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Хоккеист Александр Овечкин забил 888-й гол в Национальной хоккейной лиге. Этой шайбой российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" открыл счет в домашнем матче с командой "Филадельфия Флайерз".

Овечкин сократил отставание от лидера в списке снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ Уэйна Гретцки. Теперь, чтобы побить рекорд знаменитого канадца, Овечкину осталось забить 7 голов. У него есть все шансы сделать это в текущем сезоне. До конца чемпионата "Вашингтон" проведет еще 13 матчей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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