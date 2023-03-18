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15:30

Спорт

Собянин: По проектам КРТ в 10 округах Москвы появятся новые бассейны и спорткомплексы

Собянин: По проектам КРТ в 10 округах Москвы появятся новые бассейны и спорткомплексы

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В Марьиной роще появится скалолазный центр, а в районе Южное Тушино – семейный центр спорта, развития и развлечений для детей и молодёжи. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Всего в Москве будут построены 32 спортивных объекта по проектам комплексного развития территорий, одобренным в прошлом году. В 10 столичных округах появятся новые физкультурно-оздоровительные комплексы и бассейны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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