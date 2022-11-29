Мастер-классы по росписи клюшек и тренировки пройдут на ВДНХ в День хоккея

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Мастер-классы по росписи клюшек, судейству спортивных состязаний, а также тренировки на льду организуют на ВДНХ в День хоккея, который отмечается 1 декабря, сообщает пресс-служба выставки.

Тематические мероприятия будут идти в этот день с 12:00 до 18:00 одновременно в нескольких местах. Их проведут на главной и детской ледовых площадках катка ВДНХ, а также в Шахматном клубе.

В пресс-службе ВДНХ уточнили, что тренировки по хоккею проведут в том числе и для детей. В рамках программы также запланированы выступление команды поддержки, соревнования "Надень экипировку на время" и многое другое.

С более подробным расписанием мероприятий можно ознакомиться на сайте выставки.

25 ноября на ВДНХ стартовал новый зимний сезон, главным событием стало открытие самого большого катка с искусственным льдом в Москве. Площадь площадки составляет 20 тысяч "квадратов", каток рассчитан на 4,5 тысячи человек.

На ледовой площадке будут проводить экскурсии на льду и занятия по фигурному катанию для детей под руководством инструкторов. Посетители смогут взять коньки на прокат или заточить свои.



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