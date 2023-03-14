СМИ сообщили о риске остановки сердца у Костомарова при проведении новой операции

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Фигуристу Роману Костомарову необходима еще одна операция по ампутации, однако в данный момент организм спортсмена не готов к этому. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

Уточняется, что при проведении новой операции существует риск остановки сердца у Костомарова.

Ранее СМИ сообщали, что врачи Романа Костомарова заметили положительную динамику в его состоянии, однако они пока не могут отключить олимпийского чемпиона от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

До этого "Спорт-Экспресс" со ссылкой на собственный источник сообщал, что фигуристу вновь могут ампутировать часть руки из-за следов сепсиса на ней.

Костомаров оказался в реанимации в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Проблемы с кровообращением привели к отмиранию тканей, из-за чего фигуристу пришлось ампутировать сначала стопы, а после – несколько пальцев рук, как сообщали СМИ.

Авербух сообщил о небольших улучшениях в состоянии здоровья Костомарова

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