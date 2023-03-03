03 марта, 22:53Спорт
Медведев и Рублев стали первыми за 14 лет россиянами-соперниками в финале турнира ATP
Фото: AP Photo/Seth Wenig
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянина. В решающем матче за трофей Медведев встретится с соотечественником Андреем Рублевым.
В прошлый раз два россиянина сыграли в решающем матче турнира ATP в одиночном разряде в октябре 2008 года. Соперниками стали Игорь Куницын и Марат Сафин.
В январе сообщалось, что на матче турнира Australian Open были задержаны болельщики с флагами России. Фанаты также выкрикивали пророссийские лозунги.
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