Медведев и Рублев стали первыми за 14 лет россиянами-соперниками в финале турнира ATP

Фото: AP Photo/Seth Wenig

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянина. В решающем матче за трофей Медведев встретится с соотечественником Андреем Рублевым.

В прошлый раз два россиянина сыграли в решающем матче турнира ATP в одиночном разряде в октябре 2008 года. Соперниками стали Игорь Куницын и Марат Сафин.

В январе сообщалось, что на матче турнира Australian Open были задержаны болельщики с флагами России. Фанаты также выкрикивали пророссийские лозунги.

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