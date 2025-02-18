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18 февраля, 13:30

Спорт

В Москве прошел финал киберспортивной лиги Warface

В Москве прошел финал киберспортивной лиги Warface

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Восемь лучших команд киберспортсменов сразились за призовой фонд в 5 миллионов рублей. Финал лиги по тактическому шутеру Warface прошел в Москве в офлайн-формате, впервые за два года со зрителями.

Первое место заняла команда UnionDequator. Турнир посетили более тысячи зрителей, а онлайн-трансляцию посмотрели свыше 3 миллионов человек. Разработчик игры, Astrum Entertainment, провел в 2024 году 421 киберспортивный турнир и планирует продолжать развивать это направление.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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