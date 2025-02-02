Гостям ВДНХ показали ледовое шоу с участием профессиональных фигуристов

ВДНХ в этом году стала одной из площадок фестиваля "Московское чаепитие". Гостям выставки в выходные показали ледовое шоу со сложными элементами фигурного катания.

Главная идея представления – перенести зрителей в сказочный мир фестиваля. Яркие костюмы, праздничная атмосфера, танцы и знакомые с детства мелодии объединили сотни жителей столицы.

До конца февраля за павильоном 58 будут проходить народные гуляния под открытым небом. В программе фестиваля – музыкальные и театральные выступления артистов, русские традиционные игры: хороводный "Ручеек", подвижные "Народный перепляс" и "Перетягивание каната".

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