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02 февраля, 17:30

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В центре Москвы продолжаются праздничные мероприятия в честь китайского Нового года

В центре Москвы продолжаются праздничные мероприятия в честь китайского Нового года

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На фестивальных площадках продолжается празднование китайского Нового года. Гости могут познакомиться с китайской культурой, попробовать традиционные угощения, такие как утка по-пекински, чай на основе хризантем и жасмина, а также необычные сладости.

Кроме того, на Манежной площади проходят мастер-классы по созданию традиционных китайских красных конвертов, в которые принято класть деньги на удачу. Также гостей знакомят с китайскими настольными играми и культурными традициями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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