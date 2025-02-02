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02 февраля, 14:30

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Москвичи и туристы могут насладиться китайской кухней на фестивале "Китайский Новый год"

Москвичи и туристы могут насладиться китайской кухней на фестивале "Китайский Новый год"

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Москвичи и туристы продолжают знакомиться с китайской культурой через гастрономию. На фестивале "Китайский Новый год" в столице можно попробовать утку по-пекински, мясные деликатесы в кисло-сладком соусе, чай из хризантем и жасмина, а также разнообразие десертов. Особое внимание гости города уделяют не только праздничным ярмаркам, но и широкому выбору товаров и продуктов в московских магазинах.

Член правления Российского союза туриндустрии Дмитрий Арутюнов отметил рост туристического потока не только из Китая, но и из стран Юго-Восточной Азии. В частности, увеличился турпоток из Вьетнама, Малайзии, Филиппин, а также из Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и Бахрейн.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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