Москвичам рассказали праздновании китайского Нового года в "Москино"

Кинопарк "Москино" стал одной из главных площадок празднования китайского Нового года в столице. Гостей ждет насыщенная программа в восточном стиле.

На центральной площади можно научиться традиционному танцу с драконом, который в Китае исполняют для привлечения удачи. Также для посетителей подготовили квест "Пришествие китайского духа" – участникам нужно найти как можно больше красных предметов, чтобы прогнать злого монстра, согласно древней легенде.

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