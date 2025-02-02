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02 февраля, 17:30

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Москвичам рассказали праздновании китайского Нового года в "Москино"

Москвичам рассказали праздновании китайского Нового года в "Москино"

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Кинопарк "Москино" стал одной из главных площадок празднования китайского Нового года в столице. Гостей ждет насыщенная программа в восточном стиле.

На центральной площади можно научиться традиционному танцу с драконом, который в Китае исполняют для привлечения удачи. Также для посетителей подготовили квест "Пришествие китайского духа" – участникам нужно найти как можно больше красных предметов, чтобы прогнать злого монстра, согласно древней легенде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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