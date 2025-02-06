Юные хоккеисты разыграли кубок Москвы на Красной площади

На Красной площади впервые разыграли "Кубок города-героя Москвы". Турнир по хоккею с мячом среди юношей не старше 14 лет был приурочен к 80-летию Победы. Зрители Москвы онлайн могли следить за этим событием в прямом эфире.

За трофей сразились команды из шести федеральных округов России. Участники выступали в специальных майках с названиями городов, сыгравших значимую роль в достижении Победы. В ходе турнира зрителям также рассказали о героях Великой Отечественной войны и их подвигах. В финал пробились юные хоккеисты из Москвы и Новосибирска.

Чем отличается хоккей с мячом от хоккея с шайбой? Как команды готовились к турниру и настраивались на матчи? Какие эмоции можно испытать, играя в самом сердце столицы? И кому достался главный приз? Выяснила ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.