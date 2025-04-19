Шоу-бизнес потрясла волна громких разводов знаменитостей

Волна громких расставаний накрыла шоу-бизнес: разводы оформили певица Нюша и ее муж Игорь Сивов, певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов, певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма, блогер Лерчик и ее супруг Артем Чекалин, музыкант Сергей Шнуров и Ольга Абрамова.

Одни пары распались из-за измен, другие – из-за разногласий и давления внешних обстоятельств. Психологи отмечают, что у знаменитостей все протекает ярче – и чувства, и скандалы. Эксперты уверяют, что под глянцевой картинкой часто прячется непростая реальность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.