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19 апреля, 08:45

Шоу-бизнес

Шоу-бизнес потрясла волна громких разводов знаменитостей

Шоу-бизнес потрясла волна громких разводов знаменитостей

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Волна громких расставаний накрыла шоу-бизнес: разводы оформили певица Нюша и ее муж Игорь Сивов, певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов, певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма, блогер Лерчик и ее супруг Артем Чекалин, музыкант Сергей Шнуров и Ольга Абрамова.

Одни пары распались из-за измен, другие – из-за разногласий и давления внешних обстоятельств. Психологи отмечают, что у знаменитостей все протекает ярче – и чувства, и скандалы. Эксперты уверяют, что под глянцевой картинкой часто прячется непростая реальность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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