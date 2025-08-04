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04 августа, 08:00

Шоу-бизнес

Гастрольный тур Джастина Тимберлейка стал для поклонников разочарованием

Гастрольный тур Джастина Тимберлейка стал для поклонников разочарованием

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Гастрольный тур американского певца Джастина Тимберлейка стал для его поклонников разочарованием от провальных концертов звезды. Причиной названа серьезная болезнь, которую диагностировали исполнителю.

О диагнозе музыкант написал в своих соцсетях. По его словам, врачи обнаружили у него болезнь Лайма прямо во время тура. Изначально он не хотел раскрывать эту информацию, пытаясь избежать жалости со стороны фанатов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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