04 августа, 08:00Шоу-бизнес
Гастрольный тур Джастина Тимберлейка стал для поклонников разочарованием
Гастрольный тур американского певца Джастина Тимберлейка стал для его поклонников разочарованием от провальных концертов звезды. Причиной названа серьезная болезнь, которую диагностировали исполнителю.
О диагнозе музыкант написал в своих соцсетях. По его словам, врачи обнаружили у него болезнь Лайма прямо во время тура. Изначально он не хотел раскрывать эту информацию, пытаясь избежать жалости со стороны фанатов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.