Гастрольный тур Джастина Тимберлейка стал для поклонников разочарованием

Гастрольный тур американского певца Джастина Тимберлейка стал для его поклонников разочарованием от провальных концертов звезды. Причиной названа серьезная болезнь, которую диагностировали исполнителю.

О диагнозе музыкант написал в своих соцсетях. По его словам, врачи обнаружили у него болезнь Лайма прямо во время тура. Изначально он не хотел раскрывать эту информацию, пытаясь избежать жалости со стороны фанатов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.