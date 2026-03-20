Мусульмане в столице отмечают праздник Ураза-байрам

Мусульмане в столице отмечают 20 марта один из двух главных праздников в исламе – Ураза-байрам. В московских мечетях проходят праздничные молитвы. Верующие начали собираться на богослужения еще рано утром.

Чтобы разместить всех желающих, в этом году мэрия специально выделила две временные альтернативные площадки. Одна из них находится в парке "Сокольники". Другая расположена на юго-востоке города на территории Центра технических видов спорта "Москва".

